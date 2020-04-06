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Антикорупційний комітет розгляне закон Зеленського про реформу СБУ

Новини » Політика     06.04.2020 - 16:47
Антикорупційний комітет розгляне закон Зеленського про реформу СБУ
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд відбудеться у вівторок, 7 квітня

Комітет з питань антикорупційної політики у вівторок, 7 квітня, розгляне проект закону авторства президента Володимира Зеленського №3196 про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ. Про це повідомляє порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Вказано, що засідання комітету відбуватиметься у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (р.№3196, президент України)", - вказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету розглянуть законопроекти №3196-1 (депутатський) "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо реформування діяльності СБУ та №3080 "Про Службу безпеки України".

Нагадаємо, наприкінці березня комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3196 авторства президента Володимира Зеленського про зміну закону "Про Службу безпеки України".

Як писало РБК-Україна, глава держави 10 березня вніс до Верховної ради цей законопроект, проте спочатку його текст був відсутній.

Так, на сайті Ради також було опубліковано фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту. Зокрема, у 2027 році на СБУ пропонують додатково передбачити майже 23 млрд гривень крім запланованих майже 12 млрд.

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