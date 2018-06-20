Кабмін прийняв стратегію модернізації обліку та фінансової звітності в держсекторі до 2025

Документ прийнято для підвищення якості фінансової звітності
Кабінет міністрів України прийняв стратегію модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зазначимо, метою стратегії є підвищення якості, повноти та достовірності даних фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у сфері державних фінансів.
#Уряд ухвалив Стратегію модернізації системи бухобліку та фінзвітності в держсекторі до 2025 року! Дякуємо всім за підтримку! Урядовий порталОпубліковано Міністерство фінансів України 20 червня 2018 р.
У документі визначені наступні завдання:
Фото: стратегія модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2028 року.