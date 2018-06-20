Кабмін прийняв стратегію модернізації обліку та фінансової звітності в держсекторі до 2025

Документ прийнято для підвищення якості фінансової звітності

Кабінет міністрів України прийняв стратегію модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, метою стратегії є підвищення якості, повноти та достовірності даних фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у сфері державних фінансів.

#Уряд ухвалив Стратегію модернізації системи бухобліку та фінзвітності в держсекторі до 2025 року! Дякуємо всім за підтримку! Урядовий портал Опубліковано Міністерство фінансів України 20 червня 2018 р.

У документі визначені наступні завдання:

вдосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

вдосконалення системи бухгалтерського обліку;

підвищення прозорості та якості фінансової звітності;

вдосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб;

створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб'єктами державного сектору.

Фото: стратегія модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2028 року.