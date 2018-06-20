Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін прийняв стратегію модернізації обліку та фінансової звітності в держсекторі до 2025

НовиниФінанси    20.06.2018 - 14:05
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Документ прийнято для підвищення якості фінансової звітності

Кабінет міністрів України прийняв стратегію модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, метою стратегії є підвищення якості, повноти та достовірності даних фінансової звітності, на основі яких приймаються управлінські рішення у сфері державних фінансів.

 

#Уряд ухвалив Стратегію модернізації системи бухобліку та фінзвітності в держсекторі до 2025 року! Дякуємо всім за підтримку! Урядовий портал

Опубліковано Міністерство фінансів України 20 червня 2018 р.

 

У документі визначені наступні завдання:

  • вдосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • вдосконалення системи бухгалтерського обліку;
  • підвищення прозорості та якості фінансової звітності;
  • вдосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб;
  • створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб'єктами державного сектору.

 

Фото: стратегія модернізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2028 року.

 

Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укрзалізниці"
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, отчет, стратегия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся