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Комітет ВР завтра розгляне законопроект про реформування прокуратури

Новини » Політика    03.09.2019 - 20:15
Комітет ВР завтра розгляне законопроект про реформування прокуратури
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Засідання комітету заплановане на 15:00

У середу, 4 вересня, профільний комітет парламенту розгляне законопроект 1032 про реформування прокуратури. Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

За його словами, завтра розглянуть питання, пов'язані з прокуратурою та зміни в Кримінальному процесуальному кодексі.

"Згідно прийнятого на погоджувальній раді плану, три дні ми працюємо в комітетах. Зокрема, у середу, безумовно, будуть розглянуті питання, пов'язані з прокуратурою, а також зміни в КПК (кримінально-процесуального кодексу - ред.). Адже вони є невідкладними", - заявив Іонушас.

За словами нардепа, зараз складно прогнозувати, чи буде законопроект проголосований на наступному пленарному тижні.

Додамо, що засідання комітету заплановане на 4 вересня на 15:00.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що внесений до парламенту законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів реформування органів прокуратури" дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами.

Крім того, законопроект щодо консолідації функцій державного регулювання ринків фінансових послуг (так званий законопроект про "спліт") буде розглянутий профільним комітетом парламенту до кінця тижня.

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