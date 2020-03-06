ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медична реформа виконана на 80%, - Шмигаль

Новини » Політика     06.03.2020 - 12:38
Медична реформа виконана на 80%, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр запевнив, що жоден медичний заклад не буде закритий у рамках реформи

У Кабінеті міністрів заявили, що медична реформа виконана на 80%. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль запевнив, що жоден медичний заклад не буде закритий у рамках реформи.

"Медична реформа. За суб'єктивними оцінками до 80% шляху пройдено. Сьогодні повертати назад - це означає зруйнувати систему охорони здоров’я. Тому ми будемо рухатись вперед по реформі. Немає іншого шляху. Але ми сьогодні будемо приділяти увагу двом стовпам, для яких ця реформа робиться: медик та пацієнт. У нас немає мети закрити жоден медзаклад, у нас немає мети звільнити жодного медика", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що новий Кабмін планує продовжувати медичну реформу, яка повинна завершитися успіхом для пацієнтів і лікарів.

Як писало РБК-Україна, за словами глави держави Володимира Зеленського, в Україні багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи, яка повинна стартувати з 1 квітня 2020 року. Він підкреслив, що "люди бояться закриття лікарень".

У Кабміні в суботу проведуть нараду за участю голови митниці Шмигаль про постачання води в Крим: "хоч цистернами, хоч бутилями"
Новини України реформиДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся