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Шмигаль: треба завершувати медреформу

Новини » Політика     06.03.2020 - 08:30
Шмигаль: треба завершувати медреформу
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна зараз знаходиться на 80% від завершення медреформи

Новий Кабмін планує продовжувати медичну реформу, яка повинна завершитися успіхом для пацієнтів і лікарів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час ток-шоу "Право на владу".

Шмигаль зазначив, що Україна зараз знаходиться на 80% від завершення медреформи.

"Медична реформа триває. Ми пройшли великий шлях. Ми знаходимося сьогодні відсотків на 80% від завершення цієї реформи, отримання результату... Звичайно, треба завершувати реформу. Питання, як її завершувати - це надзвичайно важливе питання, бо він коштує так само, як і питання якості над питанням швидкості. І тут ми з Іллею Миколайовичем Ємцем (новопризначеним міністром охорони здоров'я, - ред.), звичайно, маємо спільну позицію: ця реформа повинна завершитися і для пацієнта, і для лікаря успіхом. Тому будемо працювати над цим", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи, яка повинна стартувати з 1 квітня 2020 року.

Відзначимо, з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій для населення. Фінансування послуг буде здійснюватися через Національну службу здоров'я України.

Раніше повідомлялося, що для аналізу медичної реформи у президента України формують колегію лікарів.

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