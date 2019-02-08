Комітет Сенату США розгляне резолюцію проти "Північного потоку-2"

Резолюцію оприлюднили 7 лютого

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США обнародовали в четверг, 7 февраля, резолюцию, в которой призвали прекратить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, что на следующей встрече резолюцию примут руководители Комитета по иностранным делам Сената.

Резолюция призывает к отмене строительства газопровода и поддерживает многонациональную свободу плавания в Черном море после агрессии России против Украины в Керченском проливе.

Противники строительства газопровода обеспокоены тем, что это ослабит Украину поддержки, лишив Киев прибыли за транзит газа, которые приобретались поставки Россией газа в ЕС через территорию Украины.

Reuters отмечает, что строительство "Северного потока-2" оказалось в центре международного внимания после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Сообщается, что послы США в Германии, Дании и Европейском союзе призвали членов ЕС проголосовать против газопровода.

Ранее сообщалось, что в Сенате Соединенных Штатов представили резолюцию, призывающую к усилению военной помощи Украине и которая поддерживает отмену газопровода "Северный поток - 2".

РБК-Украина писало, что польские евродепутаты высказались против "Северного потока-2".в частности, они убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" является невыгодным для Польши и служит на интересы России и ослабить Европейский союз.