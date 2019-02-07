Франція підтримає поширення правил Євросоюзу на "Північний потік-2"

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Франція має намір підтримати розширення дії "Третього енергопакету" на російський газопровід

Міністерство закордонних справ Франції має намір підтримати зміну газового законодавства Європейського союзу так, щоб його дія поширювалася на російський газопровід "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Змінена директива буде поширюватися на проект "Північний потік-2 ". Франція має намір підтримати прийняття цієї директиви", - йдеться в заяві МЗС країни.

Крім того, уточнюється, що відомство продовжує працювати над текстом документа з іншими країнами, зокрема з Німеччиною. Вони працюють "над змінами, які можуть внести в текст", додали в МЗС Франції.

Відзначимо, що мова йде про намічене на 8 лютого голосування держав Європейського союзу про зміну правил забезпечення конкуренції та прав споживачів на газовому ринку Європи (Третього енергопакету).

Згідно з цим коректив, до газопроводів з третіх країн повинні застосовуватися правила внутрішнього ринку, насамперед - заборона постачати газ і одночасно бути оператором газопроводу. Якщо зміни ухвалять, це серйозно ускладнить реалізацію "Північного потоку-2", в якому ролі постачальника і оператора відводяться російському концерну "Газпром".

Нагадаємо, раніше газета Suddeutsche Zeitung повідомляла, що Франція має намір виступити проти Німеччини у питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2". Неназване джерела у французькому уряді повідомило газеті, що Франція не хоче посилювати залежність від Росії.

Раніше американський постпред при ЄС Гордон Сондленд, посол США в Данії Карла Сендс і посол США в Німеччині Річард Гренелл закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2".