Комітет рекомендує ВР схвалити Програму дій Кабміну

Комітет парламенту з питань економічного розвитку розглянув Програму діяльності Кабінету міністрів України та рекомендував Верховній раді її ухвалити. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету розглянули документ у ході засідання у четвер, 3 жовтня. У ході нього міністр економіки Тимофій Мілованов заявив, що головними пріоритетами Програми уряду є створення нових ринків, розвиток ринку праці шляхом створення нових робочих місць та збільшення експорту України.

"Уряд буде підтримувати тих, хто буде створювати робочі місця. Маємо дати українському ринку, українському бізнесу працювати без обмежень. І ми будемо підтримувати ті галузі, ті комплекси, які створюють робочі місця", - підкреслив глава міністерства.

Відповідаючи на запитання народних депутатів щодо ринку землі, він підкреслив, що правила оренди змінюватися не будуть.

Міністр фінансів Оксана Маркарова наголосила, що уряд приділятиме особливу увагу бюджетній децентралізації. За її словами, програмою передбачено, що місцеві податки будуть збільшені на 12%, а на трансферти місцевим бюджетам передбачено 151,1 млрд грн. При цьому ресурси місцевих бюджетів будуть зростати, починаючи вже з 2020 року.

Відповідаючи на запитання про те, що у документі передбачено, що не менш як 70% державних закладів освіти обмежать фінансування, Мілованов зазначив, що це робиться для того, щоб започаткувати конкуренцію між вищими навчальними закладами, а не забирати у них гроші.

Також у програмі передбачено, що за п’ять наступних років Кабмін планує збільшити експорт вдвічі. За словами міністра економіки, для досягнення таких показників уряд планує піти на зниження мит на товари, зняття тарифів на послуги та інші суттєві послаблення для ведення бізнесу.

"Уряд планує значно підвищити залучення інвестицій у експортно-орієнтовану продукцію", - додав Мілованов.

"За результатами обговорення комітет з питань економічного розвитку переважною більшістю голосів підтримав Програму діяльності Кабінету міністрів України та ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді України ухвалити її", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук заявила, що на засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення підтримати Програму дій Кабінету міністрів.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 вересня у Верховній раді був зареєстрований проект постанови №2186 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" та з'явився текст самого документа.

Кабінет міністрів презентував програму 30 вересня.

Відзначимо, в програмі дій уряду закладене залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 млрд доларів протягом наступних 5 років.