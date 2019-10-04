Фракція "Слуга народу" підтримає програму дій Кабміну

Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Фракція прийняла рішення під час засідання 4 жовтня

На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення підтримати Програму дій Кабінету міністрів. Про це повідомила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні фракції "Слуга народу", яке відбулося вранці 4 жовтня.

"Прем'єр-міністр сьогодні буде представляти програму дій уряду. Вчора відповідний комітет розглянув програму дій уряду. Були присутні міністри, які доповідали. Був присутній міністр Милованов, Маркарова. Сьогодні ми зможемо почути прем'єр-міністра, який доповість основні напрямки програми дій уряду. Фракцією було прийнято рішення голосувати і підтримати програму дій ", - заявила Верещук.

Нагадаємо, 29 вересня у Верховній раді був зареєстрований проект постанови №2186 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Кабінет міністрів презентував програму 30 вересня. В програмі дій уряду закладено залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 50 млрд доларів протягом наступних 5 років.