Комітет рекомендує Раді прийняти закон про грошову допомогу заручникам

Фото: Сергій Пашинський (фото з відкритих джерел)

Закон рекомендують прийняти за основу

Комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №8337 про зміни до закону "Про боротьбу з тероризмом" щодо основ соціального захисту заручників. Про це повідомив глава комітету з питань нацбезпеки Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет рекомендував прийняти проект за основу.

"Автори цих законів не прибули на комітет. Я ставлю на голосування пропозицію підтримати за основу законопроект №8337, а в доопрацюванні до другого читання врахувати тези закону №6231 та №6231-1. Один утримався, рішення прийнято", - повідомив Пашинський.

Додамо, члени комітету запропонували відкласти підготовку законопроектів через відсутність авторів під час роботи комітету.

"У нас є практика розгляду законопроектів без авторів. Але це дуже важлива справа… Ми до другого читання не будемо готувати ці закони, поки їх автор не прийме участь у цьому", - зазначив нардеп.

За словами голови комітету, співавтором головного та двох альтернативних проектів законів є колишній нардеп і член комітету, голова Міністерства з питань ветеранів Ірина Фріз. Утім, вона не з’явилась на засідання комітету.

Нагадаємо, Раді пропонують встановити одноразову грошову допомогу для звільнених заручників. Відповідний закон у парламент внесли у травні 2018 року.

Як писало РБК-Україна, у жовтні 2018-го президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9026 "Про внесення зміни в додаток № 3 до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік", яким була розблокована виплата 96 млн гривень для підтримки сімей заручників Кремля. Даний закон Рада схвалила у кінці вересня, за нього проголосували 249 народних депутатів.