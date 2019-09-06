Комітет рекомендує Раді схвалити закон Зеленського про імпічмент

Комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

рекомендує схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент. Про це оголосив голова комітету Андрій Клочко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, у комітеті був відсутній доповідач по законопроекту - представник президента в парламенті, перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

"Пропоную підтримати пропозицію підкомітету та рекомендувати Верховній Раді проект Закону про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент) № 1012 розглянути в першому читанні та прийняти за основу та в цілому. Хто за? 16 за", - заявив Клочко.

Раніше закон був визначений президентом як невідкладний. Крім того, на сайті парламенту з'явився текст законопроекту "Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної ради України для проведення розслідування вчинення президентом державної зради або іншого злочину", який був поданий нардепом від фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук анонсував, що питання про зняття недоторканності з президента буде внесено на наступному пленарному тижні. Він зазначив, що ця процедура дає можливість притягати до відповідальності президента України.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 вересня Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.