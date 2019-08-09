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САП направить в антикорупційний суд понад 200 справ, - Холодницький

Новини » Політика    09.08.2019 - 13:13
САП направить в антикорупційний суд понад 200 справ, - Холодницький
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Холодницький відзначив необхідність запуску роботи антикорупційного суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направить в Вищий антикорупційний суд більше 200 кримінальних проваджень. Про це заявив глава САП Назар Холодницький на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Холодницький відзначив необхідність запуску роботи антикорупційного суду.

"Ми акцентуємо увагу на створенні антикорупційного суду з початку його роботи, так як 208 кримінальних проваджень по всій Україні вже чекають. До кінця серпня ми ще плануємо, попередньо, ще з десяток справ направити в суд. Ми як ніхто чекаємо запуску роботи антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс у парламент законопроект, який стосується запуску Вищого антикорупційного суду.

РБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтримують законопроект президента Володимира Зеленського щодо антикорупційного суду і закликають якомога швидше прийняти відповідний законопроект.

У законопроекті пропонується визначити, що підсудність ВАКС в якості суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України і закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

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