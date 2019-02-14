Комітет рекомендує Кабміну підняти зарплати гідрометеорологам

Кабміну також рекомендують вжити заходів для матеріально-технічного переоснащення у галузі гідрометеорології

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Кабинету министров принять дополнительные меры для повышения зарплат гидрометеорологам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет на своем заседании рассмотрел результаты аудита Счетной палаты об эффективности использования средств госбюджета, направленных на гидрометеорологическую деятельность.

"Рекомендовать Кабинету министров принять дополнительные меры по увеличению объема бюджетных назначений по КПКРК 1006060 "Гидрометеорологическая деятельность", в частности для осуществления материально-технического переоснащения и приведения уровня средней заработной платы специалистов отрасли как минимум до уровня средней заработной платы в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, экологический комитет также рекомендует Министерству внутренних дел разработать и представить на рассмотрение Кабинета министров Стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в порядке контроля рекомендует Кабинету министров подготовить и внести в Верховную раду изменения в закон "О туризме".