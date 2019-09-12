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В ВАКС вже передали майже 200 справ

Новини » Політика    12.09.2019 - 21:30
В ВАКС вже передали майже 200 справ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У перший трудовий тиждень в ВАКС надійшло 197 справ

У Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) передали 197 справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВАКС.

Зазначаэться, що протягом дня ВАКС отримав 65 процесуальних документів.

"Протягом дня ми отримали 65 процесуальних документів, а протягом
першого трудового тиждня (з 5 по 11 вересня включно) їх надійшло 197", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада України голосуватиме за законопроект про зміни в законі про Вищий антикорупційний суд у другому читанні наступного пленарного вівторка, 17 вересня.

РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада планує внести зміни закону про Вищий антикорупційний суд, який парламент прийняв за основу в першому читанні. За ухвалення законопроекту проголосували 345 парламентарів.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді внести зміни в закон про Вищу антикорупційному суді (ВАКС). Так, на сайті був зареєстрований законопроект під №1025. Глава держави визначив його як невідкладний. Також передбачено, що до ВАКС передаються усі кримінальні справи, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.
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