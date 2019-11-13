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Комітет схвалив зміни до Бюджетного кодексу перед голосуванням за бюджет-2020

Новини » Політика     13.11.2019 - 18:30
Комітет схвалив зміни до Бюджетного кодексу перед голосуванням за бюджет-2020
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Раді рекомендують внести зміни до Бюджетного кодексу

Комітет Верховної ради з питань бюджету ухвалив законопроект №2144 із змінами до Бюджетного кодексу і прийняв рішення рекомендувати його до прийняття у другому читанні і в цілому. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Раді рекомендують прийняти законопроект з урахуванням всіх внесених правок і технічних обґрунтувань, в тому числі і тих, які були проголосовані сьогодні на засіданні бюджетного комітету.

Очікується, що даний законопроект проголосують перед розглядом держбюджету-2020.

Відзначимо, що мова йде про зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають новий розподіл витрат на закупівлю ліків і підручників, запровадження нового механізму розрахунку додаткової дотації на утримання шкіл і лікарень, а також врегулювання бюджетних відносин у зв'язку з переходом на монетизацію субсидій.

Крім того, законопроект №2144 пропонує перенести приєднання комунальних лікарень до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 та встановити обсяг державної підтримки фермерів.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що проект державного бюджету на 2020 рік у другому читанні повинні розглянути в цей пленарний четвер, 14 листопада.

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