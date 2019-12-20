У НАБУ підтвердили обшуки в будівлі телеканалу "Думська"

Фото: обшуки в будівлі "Думської" (dumskaya.net)

НАБУ розслідує можливе зловживання службовими особами

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) підтвердили проведення обшуків у будівлі одеського телеканалу "Думська". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, детективи НАБУ проводять обшуки в рамках розслідування щодо можливого зловживання службовими особами Одеської обласної ради під час продажу нежитлових приміщень у 2018 році.

"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар, 13 на користь ТОВ "Крок вперед", - розповіли в НАБУ.

Зазначається, що метою обшуків у будівлі телеканалу "Думська" є пошук документів щодо передачі права власності на дані нежитлові приміщення. У відомстві наголосили, що слідчі дії не пов'язані з діяльністю телеканалу.

"Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна, 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих самих бенефіціарних власників", - додали у НАБУ.

Нагадаємо, раніше одеський телеканал "Думська" повідомив про обшуки з боку НАБУ, які проходять в приміщенні телеканалу на вулиці Канатній. У телеканалі заявили, що обшуки почалися о 9:30 ранку. Працівників телеканалу не допускали до робочих місць та вилучалося комп'ютерне обладнання.

Крім того, на початку грудня НАБУ проводило обшуки в мерії Одеси. Тоді слідчі дії проходили в департаментах фінансів і комунальної власності.