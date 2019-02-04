Комітет Ради розгляне законопроект проти фальсифікацій на виборах

Розгляд законопроекту заплановано на 6 лютого

Комитет Верховной рады Украины в среду рассмотрит законопроект, который касается противодействия фальсификациям во время проведения выборов. Об этом сообщил глава комитета, нардеп Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании комитета также должны присутствовать руководители Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел.

"Мы послушаем, зададим вопросы и отработаем тот проект, который есть сегодня от правительства и в том числе альтернативные для того, чтобы усилить вопросы, связанные с (противодействием, - ред.) фальсификациям (во время выборов, - ред.)", - добавил депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду отчитаются по безопасности на выборах президента. Ожидается, что они предоставят информацию о планах по обеспечению порядка.

Отметим, в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.