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Комітет Ради розгляне законопроект проти фальсифікацій на виборах

Новини » Вибори 2019    04.02.2019 - 13:29
Комітет Ради розгляне законопроект проти фальсифікацій на виборах
Фото: Андрій Кожем'якін (РБК-Україна)

Розгляд законопроекту заплановано на 6 лютого

Комітет Верховної ради України у середу розгляне законопроект, який стосується протидії фальсифікаціям під час проведення виборів. Про це повідомив голова комітету, нардеп Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні комітету також мають бути присутніми керівники Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ.

"Ми послухаємо, задамо питання і відпрацюємо той проект, який є сьогодні від уряду і в тому числі альтернативні для того, щоб посилити питання, пов'язані з (протидією, - ред.) фальсифікаціям (під час виборів, - ред.)", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в середу відзвітують щодо безпеки на виборах президента. Очікується, що вони нададуть інформацію про плани по забезпеченню порядку.

Зазначимо, що у Верховній раді України зареєстрували законопроект, який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019.

 

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