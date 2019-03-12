Комітет Ради розгляне законопроект про незаконне збагачення у середу

Члени комітету розглянуть як президентський, так й альтернативні проекти закону

Профильный комитет парламента рассмотрит законопроекты об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение в среду, 13 марта. Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной рады, сообщает РБК-Украина.

Так, первым вопросом члены комитета рассмотрят законопроект, поданный президентом как неотложный. Докладывать об основах законопроекта будет представитель президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко.

"О проекте закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное обогащение" (реестр. № 10110 от 28.02.2019 г.), поданный президентом Украины", - говорится в повестке дня.

Кроме того, комитет планирует рассмотреть ряд альтернативных законопроектов о статье о незаконном обогащении, которые были внесены в парламент народными депутатами: № 10110-1, 10110-2, 10110-3, 10110-4, №10013.

Напомним, ранее замглавы фракции "БПП", народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет рассмотрен в первую очередь сразу после завершения рассмотрения "языкового закона".

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко призывал парламент проголосовать новый закон об ответственности за незаконное обогащение после принятия "языкового закона".

Так, 26 февраля Конституционный суд Украины на своем закрытом заседании принял решение о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте.