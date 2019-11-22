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Кабмін вніс до ВР закон про приєднання до угоди про мультимодальні перевезення

Новини » Економіка     22.11.2019 - 12:41
Кабмін вніс до ВР закон про приєднання до угоди про мультимодальні перевезення
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №0010 "Про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект закону був зареєстрований у Раді 21 листопада. Наразі текст проекту відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Зазначимо, ТРАСЕКА - це програма міжнародного співробітництва між Європейським союзом і країнами-партнерами по організації транспортного коридору "Європа - Кавказ - Азія".

Нагадаємо, у січні 2007 року Україна приєдналася до угоди про розвиток транспортного коридору "Європа-Кавказ-Азія".

Як писало РБК-Україна, у ході засідання 20 листопада Кабмін схвалив законопроект про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень TРACEКA. Це сприятиме розвитку мультимодальних перевезень та інтенсифікації руху товарів між Україною та ЄС.

Крім того, уряд схвалив законопроект про митний тариф України, який передбачає спрощення процедури митного оформлення товарів і адаптацію статистичної системи до міжнародних стандартів.

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