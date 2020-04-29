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Комитет Рады рассмотрит недопущение начислений санкций по кредитам на время карантина

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 14:46
Комитет Рады рассмотрит недопущение начислений санкций по кредитам на время карантина
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде также рассмотрят изменения в закон об АМКУ

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития рассмотрит законопроект о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте парламента.

В частности, в ходе заседание 29 апреля члены комитета рассмотрят соответствующий законопроект №3297.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании системы органов Антимонопольного комитета (р.№3132, второе чтение). Проект закона о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины (о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19) (р.№3297, н.д. Кинзбурская В.А.)", - указано в сообщении.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроекты №3031 о внесении изменений в ЗУ "О приватизации государственного жилищного фонда" о предоставлении возможности приватизации жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности, и №2030 о внесении изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований" (о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС).

Напомним, Кабинет министров на своем заседании поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Как писало РБК-Украина, украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса.

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