Комітет Ради розглянув звільнення Венедіктової: що вирішили

"За" проголосували 12 членів, утрималися - 5, а проти 1.

Як розповів Железняк, у свому виступі Венедіктова дала поради членам Комітету щодо подальшої реформи правоохоронних органів.

"Це була красиве прощальне слово профільному Комітету. Без звинувачень та політики", - написав нардеп.

Як цитує її Железняк, генпрокурор заявила: "я гідно прийшла на цю посаду і гідно піду. Відносно мене ні у кого немає нічого".

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду проект постанови про звільнення генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Додамо, після відсторонення Венедіктової Зеленський призначив Олексія Симоненка виконуючим обов'язки генерального прокурора.

Між тим, нещодавно стало відомо, що Верховна рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

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