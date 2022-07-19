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Комітет Ради розглянув звільнення Венедіктової: що вирішили

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 12:42
Комітет Ради розглянув звільнення Венедіктової: що вирішили Фото: Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності розглянув звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Було рекомендовано парламенту визначитися з цим питанням шляхом голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"За" проголосували 12 членів, утрималися - 5, а проти 1.

Як розповів Железняк, у свому виступі Венедіктова дала поради членам Комітету щодо подальшої реформи правоохоронних органів.

"Це була красиве прощальне слово профільному Комітету. Без звинувачень та політики", - написав нардеп.

Як цитує її Железняк, генпрокурор заявила: "я гідно прийшла на цю посаду і гідно піду. Відносно мене ні у кого немає нічого".

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду проект постанови про звільнення генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Додамо, після відсторонення Венедіктової Зеленський призначив Олексія Симоненка виконуючим обов'язки генерального прокурора.

Між тим, нещодавно стало відомо, що Верховна рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

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