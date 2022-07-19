Комитет Рады рассмотрел увольнение Венедиктовой: что решили

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины. Было рекомендовано парламенту определиться с этим вопросом путем голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"За" проголосовали 12 членов, воздержались - 5, а против 1.

Как рассказал Железняк, в своем выступлении Венедиктова дала советы членам Комитета по дальнейшей реформе правоохранительных органов.

"Это было красивое прощальное слово профильному комитету. Без обвинений и политики", - написал нардеп.

Как цитирует ее Железняк, генпрокурор заявила: "я достойно пришла на эту должность и достойно уйду. В отношении меня ни у кого нет ничего".

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Добавим, после отстранения Венедиктовой Зеленский назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генерального прокурора.

Между тем, недавно стало известно, что Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

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