ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комитет Рады рассмотрел увольнение Венедиктовой: что решили

Новина українською →
Киев, Вторник 19 июля 2022 12:42
Комитет Рады рассмотрел увольнение Венедиктовой: что решили Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины. Было рекомендовано парламенту определиться с этим вопросом путем голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"За" проголосовали 12 членов, воздержались - 5, а против 1.

Как рассказал Железняк, в своем выступлении Венедиктова дала советы членам Комитета по дальнейшей реформе правоохранительных органов.

"Это было красивое прощальное слово профильному комитету. Без обвинений и политики", - написал нардеп.

Как цитирует ее Железняк, генпрокурор заявила: "я достойно пришла на эту должность и достойно уйду. В отношении меня ни у кого нет ничего".

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Добавим, после отстранения Венедиктовой Зеленский назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генерального прокурора.

Между тем, недавно стало известно, что Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины Ирина Венедиктова
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ