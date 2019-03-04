Комітет Ради проведе засідання за фактами розкрадання в "Укроборонпромі"

Засідання заплановано на 14 березня

Заседание временной следственной комиссии по расследованию сведений по фактам хищения в "Укроборонпроме" в период с 2004 по 2017 состоится 14 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Заседание состоится 14 марта 2019 года в 14:30 в служебном помещении Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Приглашенные за заседание Временной следственной комиссии граждане: Юрий Ехануров (в период с 18 декабря 2007 - 5 июня 2009 года занимал должность министра обороны); Валерий Иващенко (в период с 5 июня 2009 - 11 марта 2010 года исполнял обязанности министра обороны); Иван Свид (в период с 18 ноября 2010 - 31 мая 2010 года занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины).

Напомним, 4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также, по словам Порошенко, он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Кроме того, среду, 6 марта состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу реформирования государственного концерна "Укроборонпром". По словам главы государства, проведение этого заседания планировалось давно.