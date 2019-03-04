Комітет Ради проведе засідання за фактами розкрадання в "Укроборонпромі"

Фото: будівля ВРУ (РБК-Україна)

Засідання заплановано на 14 березня

Засідання тимчасової слідчої комісії з розслідування відомостей за фактами розкрадання в "Укроборонпромі" в період з 2004 по 2017 відбудеться 14 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Засідання відбудеться 14 березня 2019 року о 14:30 в службовому приміщенні Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Запрошені за засідання Тимчасової слідчої комісії громадяни: Юрій Єхануров (в період з 18 грудня 2007 - 5 червня 2009 року обіймав посаду міністра оборони); Валерій Іващенко (в період з 5 червня 2009 - 11 березня 2010 року виконував обов'язки міністра оборони); Іван Свід (в період з 18 листопада 2010 - 31 травня 2010 року обіймав посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України)

Нагадаємо, 4 березня президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Також, за словами Порошенка, він знятий з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Крім того, середу, 6 березня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони з питання реформування державного концерну "Укроборонпром". За словами глави держави, проведення цього засідання планувалося давно.