Комітет Ради прийняв рішення по закону про скандальну "маржу Холодова"

Комітет парламенту питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, 7 квітня комітет провів засідання у режимі відеоконференції.

Зокрема, глава держави вніс три пропозиції до цього документу. Дві пропозиції стосувалися внесення технічних правок, третьою пропонувалося пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехідні положення" закону щодо змін до статті 18 ЗУ "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального" виключити, як такий, що не відповідає Конституції України, Господарському кодексу, закону України "Про ціни і ціноутворення".

"Члени комітету погодилися з пропозиціями президента України і прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" в цілому з урахуванням пропозицій президента", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1049.

Як писало РБК-Україна, скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", почався в жовтні 2019 року, коли на засіданні фінкомітету парламентарії включили в документ правку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, які здійснюють продаж сигарет.

Додамо, що Міністерство фінансів України запропонувало президенту України Володимиру Зеленському накласти вето на скандальний закон №1049.