Комітет Ради підвищує податки для українців, але знижує їх для грального бізнесу, - нардеп
Податковий комітет Ради схвалив проект закону про внесення змін до податкового кодексу щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№ 2713-д), яким оподаткування на дохід від грального бізнесу знижується з 18% до 10%. Водночас комітет підтримав збільшення податків для українців та бізнесу.
Про це написав народний депутат Андрій Ніколаєнко у Facebook.
"Після розгляду такого масштабного та катастрофічного для сотень тисяч платників податків проекту 5600, намагатися знизити податки для грального бізнесу. Невже тепер казино - це основа економічного зростання України?" - заявив Ніколаєнко.
Своєю чергою народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк порахувала: станом на сьогодні від видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор до держбюджету сплачено понад 630 млн грн - замість 12 мільярдів гривень, які обіцяли депутати, ухвалюючи законопроект, який повернув в Україну гральний бізнес.
Також вона висловила переконання, що цей законопроект допоможе відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.
"Чим лікарі, які отримують менш як 8 мінімалок, гірші за гравців? Окрім цього, автори проекту хочуть втричі зменшити щорічну оплату за ліцензію до введення в експлуатацію онлайн-системи моніторингу. Я вже мовчу про спробу уникнути ідентифікації клієнтів, які виграли. Це може спричинити відмивання коштів і ми знову отримаємо ноунеймів, які "виграли", та депутатів-щасливчиків, які декларують успішний успіх в лотереях", - переконана нардеп.
Як відомо, податковий комітет рекомендував до розгляду Верховною радою законопроект №5600, яким підвищуються податки і збори для переважної кількості галузей. Це, на переконання економістів, викличе зростання інфляції, та, як наслідок - скачок цін на товари та послуги в Україні.
Проти ухвалення цього законопроекту виступило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК): там заявили, що він має корупціогенні фактори, тож його необхідно доопрацювати.
Згідно з повідомленням НАЗК, при підготовці проекту зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також він не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.