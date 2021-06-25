Комітет Ради підвищує податки для українців, але знижує їх для грального бізнесу, - нардеп

Податковий комітет Ради схвалив проект закону про внесення змін до податкового кодексу щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№ 2713-д), яким оподаткування на дохід від грального бізнесу знижується з 18% до 10%. Водночас комітет підтримав збільшення податків для українців та бізнесу.

"Після розгляду такого масштабного та катастрофічного для сотень тисяч платників податків проекту 5600, намагатися знизити податки для грального бізнесу. Невже тепер казино - це основа економічного зростання України?" - заявив Ніколаєнко.

Своєю чергою народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк порахувала: станом на сьогодні від видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор до держбюджету сплачено понад 630 млн грн - замість 12 мільярдів гривень, які обіцяли депутати, ухвалюючи законопроект, який повернув в Україну гральний бізнес.

Також вона висловила переконання, що цей законопроект допоможе відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.

"Чим лікарі, які отримують менш як 8 мінімалок, гірші за гравців? Окрім цього, автори проекту хочуть втричі зменшити щорічну оплату за ліцензію до введення в експлуатацію онлайн-системи моніторингу. Я вже мовчу про спробу уникнути ідентифікації клієнтів, які виграли. Це може спричинити відмивання коштів і ми знову отримаємо ноунеймів, які "виграли", та депутатів-щасливчиків, які декларують успішний успіх в лотереях", - переконана нардеп.