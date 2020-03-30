Комітет Ради підтримав законопроект про неповернення ПриватБанку Коломойському

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту підтримати законопроект №3260 у першому читанні. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як нагадали, в прес-службі, цей закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

За даними прес-служби, цей законопроект прибирає "білі плями" у законодавстві, якими користуються власники виведених банків з ринку. Після очистки банківського сектору у 2015-2017 роках, акціонери неплатоспроможних банків через суди намагаються повернути "зомбі" банки "до життя". Водночас законодавством не передбачено механізму відновлення діяльності виведеного банку з ринку.

"Законопроект №3260 дозволить зробити невідворотнім процес виведення банків з ринку. Якщо Національний банк приймає рішення про виведення банку, то воно не може бути скасоване або призупинене через рішення суду.

При цьому закон чітко визначає передумови та процедуру отримання колишніми власниками виведених з ринку банків компенсацій.

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Як повідомляло РБК-Україна, голова НБУ Яків Смолій заявив, що Україна хотіла б прискорити отримання допомоги від МВФ. За його словами, Крім стандартної програми НБУ також хотів би отримати екстрену допомогу від МВФ. Як зазначив Смолій, частина цього фінансування піде на фінансування дефіциту держбюджету, інша частина - на поповнення золотовалютних резервів.