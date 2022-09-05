Комітет Ради підтримав законопроект про добровільний військовий облік для жінок

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект, яким пропонується зробити добровільним військовий облік для жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Роксолану Підласу в Facebook.
"Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроект, що робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа.
При цьому нардеп Мар'яна Безугла зазначила, що члени комітету вирішили підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін.
"Міноборони під протокол зазначило, що дата 1 жовтня 2022 року в будь-якому випадку буде змінена", - розповіла вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони України внесло пропозиції в Раду, які спрямовані на врегулювання питання постановки жінок на військовий облік.
Також ми писали, що, за словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр, постановка жінок на військовий облік здійснюватиметься добровільно. Інформація про необхідність взяття на облік жінок певних спеціальностей не відповідає дійсності.
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