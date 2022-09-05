Комітет Ради підтримав законопроект про добровільний військовий облік для жінок

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект, яким пропонується зробити добровільним військовий облік для жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Роксолану Підласу в Facebook .

"Комітет нацбезпеки і оборони схвалив (в 1 читанні) законопроект, що робить військовий облік для жінок добровільним. Сподіваюся на швидке голосування в залі", - написала Підласа.

При цьому нардеп Мар'яна Безугла зазначила, що члени комітету вирішили підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін.

"Міноборони під протокол зазначило, що дата 1 жовтня 2022 року в будь-якому випадку буде змінена", - розповіла вона.