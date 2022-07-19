Комітет Ради підтримав звільнення Баканова

"Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І.Баканова з посади Голови СБУ. 8 за та 3 утримались. Звіту не було", - написав Железняк.

Передісторія

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський відсторонив голову СБУ Івана Баканова, а також генерального прокурора Ірину Венедиктову.

Пізніше глава держави заявив, що таке рішення було викликане виявленням зв'язків між підлеглими глав силових відомств зі спецслужбами Росії.

Вже згодом Зеленський вніс у Верховну раду проект постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова, а сьогодні стало відомо і про відповідне рішення щодо Венедіктової.

При повідомлялося, Рада вже на найближчому пленарному засіданні може розглянути це питання, воно стане першим пунктом порядку денного парламенту.

Додамо, РБК-Україна у своєму матеріалі розбиралося в причинах гучних кадрових рішень, а також що загрожує керівникам Служби безпеки та Офісу генпрокурора.

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