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У Раді заслухають представників Міноборони та Генштабу

Новини » Політика     07.11.2019 - 17:24
У Раді заслухають представників Міноборони та Генштабу
Фото: Мар'яна Безугла (УНІАН)

Представників силових відомств заслухають на наступному засіданні комітету

На засіданні комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони заслухають доповідь представників Міністерства оборони України та Генерального штабу. Відповідне рішення оголосила заступник голови комітету ВР Мар'яна Безугла, передає кореспондент РБК-Україна.

Доповідь заслухають на наступному засіданні комітету.

"Пропозиція на наступне засідання комітету запросити представників Генерального штабу та Міноборони для доповіді", - заявила Безугла.

У коментарі РБК-Україна представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук пояснила, що мова йде про пояснення щодо коштів, які будуть виділені Міноборони в державному бюджеті на 2020-й рік.

"Ми хочемо ознайомитися з тими матеріалами, які є на сьогодні. Тому що це пов'язане з видатками Міністерства оборони. Були певні замовлення, були певні роботи виконані. А це сотні мільйонів гривень на певні послуги, які передбачають у тому числі і створення автоматизованих систем управління. Нам цікаво. Адже далі триває оборонне замовлення, далі тривають видатки на такі замовлення", - сказала парламентар.

Вона зазначила, що необхідно зрозуміти, чи є такі видатки ефективними.

"Чи вони дійсно є затребуваними. Аби потім до кінця розуміти, на що будуть виділятись гроші. Ми хочемо зрозуміти, що це за системи, і головне - ефект від таких систем. Ви чули сьогодні про 2 мільярди (гривень, - ред.) Це вражаюча цифра, як на мене. Тому дуже важливо зрозуміти, куди йдуть 2 мільярди, якщо ми говоримо про 2020 рік", - пояснила Верещук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету пропонує різко збільшити витрати на силові відомства в 2020 році. Зокрема, до другого читання пропонується збільшити витрати на МВС, Міноборони, СБУ і Управління держохорони. Всі ці відомства не отримали збільшення витрат в проекті документа до першого читання.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд представив проект закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання 5 листопада. Кабмін очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%.

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