Комітет Ради відмовився розглядати закони про незаконне збагачення

Документи не включили у порядок денний засідання комітету

Комитет Верховной рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не включил в повестку дня комитета рассмотрение законопроектов об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом во время заседания в среду сообщил глава комитета Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, не все из пяти поданных законопроектов имеют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной рады.

"Кто за то, чтобы снять эти законопроекты с повестки дня? Спасибо. Решение принято - проекты сняты", - сообщил Кожемякин.

Напомним, в повестке дня комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на среду, 13 марта, значилось рассмотрение законопроектов об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "БПП" Алексей Гончаренко заявил, что внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет рассмотрен в первую очередь сразу после завершения рассмотрения "языкового закона".

Добавим, глава государства Петр Порошенко призывал парламент проголосовать новый закон об ответственности за незаконное обогащение после принятия "языкового закона".

Так, 26 февраля Конституционный суд Украины на своем закрытом заседании принял решение о неконституционности статьи о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте.