Комітет Ради розгляне законопроект про незаконне збагачення у середу

Фото: засідання комітету (komzakonpr rada.gov.ua)

Члени комітету розглянуть як президентський, так й альтернативні проекти закону

Профільний комітет парламенту розгляне законопроекти про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення у середу, 13 березня. Про це йдеться у порядку денному комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.

Так, першим питанням члени комітету розглянуть законопроект, поданий президентом як невідкладний. Доповідатиме щодо засад законопроекту буде представник президента у ВР, народний депутат Ірина Луценко.

"Про проект закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення" (реєстр. № 10110 від 28.02.2019 р.), поданий президентом України", - йдеться у порядку денному.

Окрім того, комітет планує розглянути низку альтернативних законопроектів щодо статті про незаконне збагачення, які були внесені до парламенту народними депутатами: № 10110-1, 10110-2, 10110-3, 10110-4, №10013.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "БПП", народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що внесений президентом законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде розглянуто в першу чергу відразу після завершення розгляду "мовного закону".

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко закликав парламент проголосувати новий закон про відповідальність за незаконне збагачення після прийняття "мовного закону".

Так, 26 лютого Конституційний суд України на своєму закритому засіданні прийняв рішення про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.