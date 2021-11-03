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Комітет Ради схвалив призначення Резнікова міністром оборони

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Київ, Середа 03 листопада 2021 15:56
Комітет Ради схвалив призначення Резнікова міністром оборони Фото: Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Ілона Свиридова

Профільний комітет Верховної ради схвалив призначення Олексія Резнікова міністром оборони України. Відповідний проект постанови сьогодні подав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

"Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ВР прийняти проект постанови №6267 від 03.11.2021 в цілому (про призначення Резнікова міністром оборони України)", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати відправили Резнікова у відставку з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначимо, міністр оборони призначається за квотою президента, тому Зеленський вже подав відповідний проект постанови щодо Резнікова.

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Міністерство оборони України Олексій Резніков
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