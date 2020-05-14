У Раді заслухають т.в.о. глави Мінкульту щодо ситуації з мовним омбудсменом 

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інформацію заслухає комітет з питань інформполітики

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у ході свого засідання у четвер, 14 травня, заслухає тимчасово виконуючу обовязки міністра культури та інформаційної політики Світлану Фоменко щодо ситуації з Уповноваженим із захисту державної мови. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

Засідання комітету відбудеться у режимі відеоконференції.

"Інформація т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Фоменко С. В. щодо ситуації з Уповноваженим із захисту державної мови", - свідчить порядок денний.

Нагадаємо, в кінці квітня мовної омбудсмен Тетяна Монахова повідомила, що йде з посади. За її словами, це був яскравий і незабутній період у житті.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів призначив Монахову уповноваженим із захисту державної мови в листопаді 2019 року. Посада мовного омбудсмена в Україні передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У 2015 році вона захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. Мечникова.

Автор: Юлия Струк