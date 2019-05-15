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Комітет Ради розпочав розгляд питання інавгурації Зеленського

Новини » Вибори 2019    15.05.2019 - 15:02
Комітет Ради розпочав розгляд питання інавгурації Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Члени комітету розглянуть 7 проектів постанов

Комітет Верховної ради з питань регламенту почав розгляд проектів постанов про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в Раді станом на 15 травня зареєстровано 8 постанов про дату інавгурації, одна з них про проведення інавгурації 1 червня була відкликана.

"У нас є кворум. Це означає, що ми можемо розпочати наше засідання", - заявив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

За його словами, у порядку денного розгляд постанов про дату інавгурації новообраного президента.

Нагадаємо, в середу спікер Верховної ради України Андрій Парубій повідомив, що парламент у четвер, 16 травня, розгляне проекти постанови про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Розгляд відбудеться у ході ранкового пленарного засідання ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, фракція "Блок Петра Порошенко" планує повторно зібратися після того, як до Верховної ради будуть внесені всі постанови про призначення дати інавгурації Володимира Зеленського.

Відзначимо, постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити в парламент до 17 травня.

Додамо також, чинний президент України Петро Порошенко заявив, що зацікавлений у тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, і з його боку буде тільки підтримка.

Парубій розповів, коли Рада розгляне інавгурацію Зеленського БПП збере засідання фракції після подання всіх постанов про інавгурацію
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