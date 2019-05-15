Комитет Рады начал рассмотрение вопроса инаугурации Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Члены комитета рассмотрят 7 проектов постановлений

Комитет Верховной рады по вопросам регламента начал рассмотрение проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в Раде по состоянию на 15 мая зарегистрированы 8 постановлений о дате инаугурации, одно из них о проведении инаугурации 1 июня было отозвано.

"У нас есть кворум. Это означает, что мы можем начать наше заседание", - заявил первый замглавы комитета Павел Пинзеник.

По его словам, в повестке дня рассмотрение постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента.

Напомним, в среду спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил, что парламент в четверг, 16 мая, рассмотрит проекты постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Рассмотрение состоится в ходе утреннего пленарного заседания ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, фракция "Блок Петра Порошенко" планирует повторно собраться после того, как в Верховную раду будут внесены все постановления о назначении даты инаугурации Владимира Зеленского.

Отметим, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.

Добавим также, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, и с его стороны будет только поддержка.