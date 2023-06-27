Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о доплате военным

Комитет по вопросам безопасности и обороны Верховной рады рекомендовал принять законопроект №9342 о доплатах военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка .

Этот законопроект был разработан вместо громкой поправки о доплатах военным в размере 30 тысяч гривен.

Железняк рассказал, что с первого чтения сохранены следующие нормы:

Основная задача законопроекта - военным ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тысяч гривен . Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабмином, то есть как сейчас - пропорционально времени выполнения боевых задач.

. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабмином, то есть как сейчас - пропорционально времени выполнения боевых задач. Доплаты срочникам оставили на уровне 6 тысяч гривен в месяц, курсантам - 2350 гривен.

Кроме того, законопроект предусматривает отпуска для военных - до 30 дней ежегодный и до 10 дней по семейным обстоятельствам. Для курсантов - до 10 дней зимнего и до 20 дней летнего.

В тексте отмечается, что к участию в ведении боевых действий не допускаются военные из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.

Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки - не менее одного месяца.

Что изменилось по сравнению с первым чтением:

Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, предусмотрено два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения - дополнительная выплата 20100 гривен.

Погибшим в результате ранения предусмотрена единоразовая выплата в размере 100 тысяч гривен.

Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Минимальный порог доплаты для инструкторов - 15 тысяч гривен.

Ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней.

Непрерывный отпуск на лечение - не более 4 месяцев.

Законопроект должен быть рассмотрен в парламенте на следующих пленарных заседаниях.

Доплаты военным

После начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, которые не участвовали в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

10 апреля Рада поддержала возвращение надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты, в размере 30 тысяч гривен. При этом решение усложнило переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинских властей.

Закон о возвращении доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен не подали на подпись президенту Владимиру Зеленском. Вместо этого в Раде была создана рабочая группа для решения этих вопросов.

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