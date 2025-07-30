Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского по НАБУ и САП

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13533 за основу и в целом, без каких-либо изменений по тексту.

Решение приняли единогласно, все 19 членов комитета поддержали документ.

Как отметил Железняк, завтра, 31 июля, Рада проголосует за законопроект сразу в двух чтениях. По словам парламентария, голосов будет достаточно для принятия решения.