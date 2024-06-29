Кэшбэк за отечественные товары. Свириденко рассказала, когда заработает программа
В правительстве рассчитывают, что программа "Покупай украинское", в рамках которой граждане будут получать кэшбек за покупку отечественных товаров, заработает осенью.
Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Рассчитываем, что программа стартует с сентября. Планируем распространить ее действие на продовольственные и непродовольственные товары украинского производства. Надеемся до конца июля доработать необходимый нормативный документ", - рассказала Свириденко в интервью "Укринформу".
По ее словам, на прошлой неделе состоялись встречи с бизнесом, экспертами и экономистами, в ходе которых обсуждались расчеты макроэкономического влияния внедрения программы.
"Оценивали, каким образом оно будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности потреблению товаров отечественного производства. Будут еще дополнительные встречи с бизнесом и экспертной средой, чтобы наработать совместное видение", - отметила вице-премьер.
После этого, как пояснила Свириденко, последует утверждение программы, доработка и ее запуск.
"Пока обсуждаем идею кэшбека до 10% стоимости украинских товаров, но дискуссии по параметрам продолжаются", - добавила она.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "Покупай украинское". Он заявлял, что программа заработает до конца 2024 года.
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