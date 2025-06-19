Марченко пояснил, зачем хотят создать реестр счетов и банковских сейфов украинцев

Для присоединения Украины к зоне платежей в евро нужно принять соответствующий закон. Он содержит много норм, среди которых создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на их выступление во время конференции НБУ в Киеве, которая транслируется на Youtube.

Как отметил министр, законопроект сейчас находится на рассмотрении в парламенте. По его словам, проект "достаточно сложный, и некоторые вопросы являются достаточно дискуссионными и трудными для восприятия".

"Я считаю, что нам надо принять факт: если мы хотим осуществлять платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора", - сказал министр.

Марченко сообщил, в случае принятия закона расчеты в евро максимально упрощаются. "Не будет необходимости открывать счета в других странах, можно из Украины будет осуществлять эти платежи. Во-вторых, вместо дней расчетов это может занять секунды, минуты. В-третьих, комиссионные. Вместо комиссий, которые сейчас есть от 0,7 до 1,5%... эти платежи будут без комиссий", - сказал он.

Министр рассказал, что для граждан, которые не имеют проблем с законом, будет возможность показать собственные счета и сказать: "Мы, если показали собственный счет, имеем право осуществлять платежи в любую страну ЕС".

"Конечно есть много дискуссий, касающихся реестра счетов, ячеек, других вещей, которые сейчас являются дискуссионными. Но мы должны пройти этот путь, быть прозрачными и понять: если мы хотим осуществлять платежи в зоне евро, это наш путь, который должен неумолимо нас к этому подвести", - сказал он.