RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комитет Рады поддержал назначение Умерова министром обороны

Фото: Рустем Умеров, экс-глава Фонда госимущества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, все члены комитета поддержали назначение Умерова главой Минобороны. 

Нардеп напомнил, что последний этап назначения пройдет завтра, когда соответствующий проект постановления будут рассматривать в Верховной раде. 

Увольнение Резникова

Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная рада решила уволить министра обороны Алексея Резникова. Это произошло на фоне ряда скандалов в ведомстве, которые связаны с закупками экипировки и продуктов для военных по завышенным ценам. 

Еще несколько дней назад президент Владимир Зеленский подтвердил, что хочет назначить новым главой Минобороны Рустема Умерова. 

Что известно об Умерове

Напомним, Рустем Умеров ранее занимал должность главы Фонда госимущества. Он родился в Узбекистане в семье выходцев из Алушты. 

В 2019 году его избрали нардепом от партии "Голос". Уже в сентябре 2022 он начал возглавлять Фонд госимущества. 

Более детально о вероятном новом министре обороны можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРустем УмеровВерховная рада