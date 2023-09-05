Зеленский уволил главу Донецкой ОВА
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 5 сентября, уволил главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.
По информации источника РБК-Украина, правительство согласовало увольнение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. Его хотят назначить на должность главы Антимонопольного комитета.
Что известно о Кириленко
Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре.
В 2017 году Кириленко был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, должность занимал 2 года. Уже в 2019 году он стал главой Донецкой областной государственной администрации.
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