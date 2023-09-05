Зеленский уволил главу Донецкой ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.

По информации источника РБК-Украина, правительство согласовало увольнение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. Его хотят назначить на должность главы Антимонопольного комитета.

Что известно о Кириленко

Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре.

В 2017 году Кириленко был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, должность занимал 2 года. Уже в 2019 году он стал главой Донецкой областной государственной администрации.