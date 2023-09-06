Раде предложили назначить Кириленко главой АМКУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес предложение на назначение Павла Кириленко главой АМКУ.

Что этому предшествовало

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Песчанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Вчера Верховная рада Украины отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую. Позже президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Что известно о Кириленко

Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре.

В 2017 году Кириленко был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, должность занимал 2 года. Уже в 2019 году он стал председателем Донецкой областной государственной администрации.