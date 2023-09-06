Раде предложили назначить Кириленко главой АМКУ
Новым главой Антимонопольного комитета Украины предложили назначить экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес предложение на назначение Павла Кириленко главой АМКУ.
Что этому предшествовало
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Песчанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Вчера Верховная рада Украины отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую. Позже президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Что известно о Кириленко
Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре.
В 2017 году Кириленко был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, должность занимал 2 года. Уже в 2019 году он стал председателем Донецкой областной государственной администрации.
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