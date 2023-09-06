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Раде предложили назначить Кириленко главой АМКУ

Украина, Среда 06 сентября 2023 10:53
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Раде предложили назначить Кириленко главой АМКУ Фото: Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Новым главой Антимонопольного комитета Украины предложили назначить экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес предложение на назначение Павла Кириленко главой АМКУ.

Раде предложили назначить Кириленко главой АМКУ

Что этому предшествовало

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Песчанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Вчера Верховная рада Украины отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую. Позже президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Что известно о Кириленко

Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре.

В 2017 году Кириленко был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, должность занимал 2 года. Уже в 2019 году он стал председателем Донецкой областной государственной администрации.

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