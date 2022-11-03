ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Комитет Рады единогласно поддержал увольнение Чернышова

Новина українською →
Киев, Четверг 03 ноября 2022 10:49
Комитет Рады единогласно поддержал увольнение Чернышова Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления единогласно поддержал заявление о собственной отставке Чернышова А.М. с должности министра развития общин и территорий Украины", - написал Железняк.

По его словам, соответствующее постановление сейчас будет зарегистрировано в Раде и поддержано в ближайшее время.

Как сообщил Железняк, сам Чернышов аргументировал свой переход на должность руководителя НАК "Нафтогаз" "энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба".

"Об этом он (Чернышов - ред.) сказал на заседании Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления, который поддержал его заявление об отставке с должности министра", - отметил Железняк.

При этом нардеп написал, что Чернышев также прокомментировал объединение Минрегиона и Мининфраструктуры. По его словам, такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но "пока об этом говорить преждевременно".

Напомним, вчера глава Минрегиона Алексей Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина.

Добавим, как стало ранее известно, Кабмин принял решение об увольнении Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза", поэтому теперь его место может занять Чернышов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Чернышов Министерство развития громад и территорий Верховная рада
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид: У Путина есть власть прекратить войну сегодня
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Помощник госсекретаря США Карен Донфрид: У Путина есть власть прекратить войну сегодня