Комитет Рады единогласно поддержал увольнение Чернышова

Комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления единогласно поддержал заявление о собственной отставке Чернышова А.М. с должности министра развития общин и территорий Украины", - написал Железняк.

По его словам, соответствующее постановление сейчас будет зарегистрировано в Раде и поддержано в ближайшее время.

Как сообщил Железняк, сам Чернышов аргументировал свой переход на должность руководителя НАК "Нафтогаз" "энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба".

"Об этом он (Чернышов - ред.) сказал на заседании Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления, который поддержал его заявление об отставке с должности министра", - отметил Железняк.

При этом нардеп написал, что Чернышев также прокомментировал объединение Минрегиона и Мининфраструктуры. По его словам, такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но "пока об этом говорить преждевременно".

Напомним, вчера глава Минрегиона Алексей Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина.

Добавим, как стало ранее известно, Кабмин принял решение об увольнении Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза", поэтому теперь его место может занять Чернышов.

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