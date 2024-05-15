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Швейцария хочет разрешить экспорт оружия, но сохранит запрет для Украины, - Bloomberg

Среда 15 мая 2024 14:31
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Швейцария хочет разрешить экспорт оружия, но сохранит запрет для Украины, - Bloomberg Фото: президент Швейцарии Виола Амхерд (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швейцарии хочет обойти жесткий нейтралитет страны, чтобы разрешить экспорт оружия, но при этом сохранить запрет на поставки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Швейцария сможет отменять ограничения на экспорт в "исключительных обстоятельствах" в течение ограниченного времени, если это соответствует "интересам внешней политики или национальной безопасности", предложил кабинет министров в среду.

Законодатели требовали большей гибкости, чтобы поддержать швейцарскую оружейную промышленность, которая играет ключевую роль в традициях нейтралитета и самообороны страны.

Пока неизвестно, сможет ли этот шаг убедить покупателей в Европе, которые увеличивают расходы на оборону, пытаясь помочь Украине отразить вторжение России.

Правительство Швейцарии уже заявило, что не будет использовать исключение, чтобы разрешить поставки оружия Украине. Швейцария запретила Германии, Испании и Дании отправлять в Украину оружие швейцарского производства.

Нейтралитет Швейцарии

Швейцария придерживается политики вооруженного нейтралитета, что означает, что она не участвует в военных конфликтах и не вступает в военные союзы. Однако Швейцария разрешает производство и экспорт оружия, но с ограничениями.

При этом в начале полномасштабного вторжения РФ Швейцария отказалась предоставить Украине оружие из-за своего нейтралитета.

В мае прошлого года Швейцария шагнула к поставке Украине вооружения. Однако поправки в закон о военном снаряжении заблокировали в нижней палате парламента.

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