Комитет по нацбезопасности одобрил законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет

Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379-д. Этот законопроект предусматривает запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.
"Только что Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект 11379-д", - написал Гончаренко.
По его словам, законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно годных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или не имеет военной кафедры.
Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.
В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет. Однако существует ряд исключений, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников.
Речь о мужчинах:
В конце февраля этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В частности, в документе указано, что в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны снова на военную службу.
Позже в апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.
Недавно мы рассказывали, могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета.
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