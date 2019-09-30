ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський просить поліпшити фінансування військових у бюджеті-2020

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 16:55
Зеленський просить поліпшити фінансування військових у бюджеті-2020
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, зараз йде робота над держбюджетом на 2020 рік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в державний бюджет на 2020 рік має бути передбачено належне фінансування для військових. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, на даний момент йде робота над бюджетом, в який повинні бути включені гроші для підтримки українських військових.

"Зараз всі працюють над бюджетом. Державі залишається знаходити гроші для наших рятувальників, нацгвардейцев і всіх військових, підтримувати їх, - сказав президент України.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада прийняла до розгляду законопроект про Державний бюджет на 2020 рік. Документ повинен бути прийнятий до 1 грудня 2019 року. В представленому проекті доходи передбачені в сумі 1079,5 млрд гривень, витрати -1170,0 млрд гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України планує збільшити зростання економіки на 40% за наступні 5 років. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, для цього необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій.

У НАЗК відмовилися публікувати декларації військових прокурорів Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка
Новини України Володимир ЗеленськийвійськовіБюджет 2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся