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Комітет з нацбезпеки відмінив засідання щодо ситуації на Донбасі

Київ, Середа 09 вересня 2020 10:01
Комітет з нацбезпеки відмінив засідання щодо ситуації на Донбасі
Фото: Комітет з питань національної безпеки (komnbor.rada.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки мав розглянути загострення ситуації на Донбасі. Втім, засідання перенесли через коронавірус.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна член комітету Федер Веніславський.

За його даними, коронавірус виявлено в одного із співробітників апарату. Комітет не може проводити засідання в режимі онлайн, тому що на них озвучується інформація з грифом "секретно".

Сьогодні депутати повинні були обговорювати ситуацію на Донбасі. Зокрема, порушення перемир'я з боку бойовиків і загибель українського військовослужбовця. Також на засіданні планували заслухати міністра оборони.

Крім того, на сайті Верховної ради вказано, що засідання комітету з питань національної безпеки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року та 11 вересня 2020 року, скасовані у зв’язку з введенням режиму самоізоляції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на загострення на Донбасі і вимагає втручання РФ.

Також у російського президента Володимира Путіна відреагували на загострення ситуації на Донбасі.

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